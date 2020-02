VRT | EU voegt (Britse) Kaaimaneilanden en Panama toe aan de zwarte lijst van belastingparadijzen

Jos De Greef | VRTnws.org



De EU-ministers van Financiën plaatsen de Kaaimaneilanden, Palau, Panama en de Seychellen toe aan hun zwarte lijst van belastingparadijzen. Wat de Kaaimaneilanden betreft, is het de eerste keer dat een territorium van een (gewezen) EU-lidstaat op die lijst geplaatst wordt.

De EU-ministerraad van Financiën vindt dat de vier gebieden “de beloofde hervormingen onvoldoende of niet gerealiseerd hebben”. Concreet zouden te weinig vooruitgang geboekt hebben in de strijd tegen witwasoperaties, het verbergen van rijkdommen in schimmige financiële constructies en het omzeilen van belastingen. Daarom worden ze toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen.

Het gaat om de Kaaimaneilanden in de Caraïben, het Midden-Amerikaanse land Panama (bekend van de gelijknamige Papers), de eilandstaat Palau in de Stille Oceaan en de Seychellen in de Indische Oceaan.

Op die zwarte lijst stonden al Trinidad en Tobago in Zuid-Amerika, Oman, de eilandstaten Vanuatu, Fiji en Samoa en de Amerikaanse overzeese gebiedsdelen Amerikaans Samoa en Guam in de Stille Oceaan en de Amerikaanse Maagdeneilanden in de Caraïbische Zee. Merk op dat daar drie overzeese territoria van de Verenigde Staten bijhoren.

Opvallend bij die nieuwkomers op de zwarte lijst zijn de Kaaimaneilanden ten zuiden van Cuba. Dat is een Brits overzees gebied dat valt onder koningin Elizabeth II. Die eilandengroep kent weliswaar zelfbestuur, maar wordt internationaal vertegenwoordigd door het Verenigd Koninkrijk.

De archipel leeft vooral van bankieren en toerisme en kent het hoogste inkomen per hoofd in de Caraïben. De meeste grootbanken hebben er zetels en de eilanden genieten al langer een reputatie voor erg ondoorzichtige financiële constructies.

Het is de eerste keer dat de EU een territorium van een lidstaat of een gewezen lidstaat op de zwarte lijst van belastingparadijzen plaatst. Mogelijk is dat gemakkelijker geworden na het vertrek van het VK uit de Europese Unie. De Britse regering heeft overigens de ultieme verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in die overzeese gebieden en kan desnoods ingrijpen (al toonde Londen daar altijd weinig animo voor).

Bron; VRT.be