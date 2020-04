VRT | Hoogste aantal doden in de VS in een dag

Intussen heeft Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, bekendgemaakt dat ook zijn broer, CNN-presentator Chris Cuomo, besmet is met het coronavirus. “Iedereen moet voorzichtig zijn, iedereen kan het slachtoffer worden, hoe slim of rijk of machtig je ook denkt te zijn. Mijn broer Chris heeft positief getest.”

Chris Cuomo is journalist en gezicht van het nieuwprogramma “Cuomo Prime Time” op CNN. Hij is in goede gezondheid en zal herstellen, zegt zijn broer. “Hij maakt zich wel zorgen over zijn gezin. Hij hoopt dat hij tijdens zijn werk niemand besmet heeft, dat hij geen collega’s bij CNN besmet heeft. Als journalist komt hij heel kordaat over, maar hij is ook zacht en gevoelig. Hij is mijn beste vriend.”

New York is de staat die het hardst getroffen is door het coronavirus.