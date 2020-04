VRT | Waarom Nederland zo weinig plaats heeft op intensieve zorg: verliest het land de race tegen de coronaklok?

Jeroen Reygaert, Expert Nederland en Duitsland bij VRT Belgie

Het is een van de meest opvallende berichten in de corona-nieuwsstroom uit onze buurlanden: “In Nederland dreigt een groot tekort aan plaatsen op de afdelingen intensieve zorg.” Terwijl er in ons land steeds hoopvollere boodschappen komen over de capaciteit van onze ziekenhuizen, is het bij onze noorderburen alle hens aan dek. En daar zijn een aantal opmerkelijke verklaringen voor.

In Nederland zijn er in normale omstandigheden 6,4 bedden op intensieve zorg per 100.000 inwoners beschikbaar. Dat is een pak onder het Europese gemiddelde van 11,5. Ter vergelijking: in ons land zijn dat er 16, in Duitsland zelfs 34. Die aantallen zijn nog lichtjes gegroeid tijdens de crisis. Alleen Finland, Griekenland, Zweden en Portugal doen het met nog minder bedden per 100.000 inwoners.

Ook de oorspronkelijke aanpak van de coronacrisis was al even opvallend verschillend in Nederland. Terwijl in ons land de scholen dichtgingen en het sociaal contact gereduceerd werd tot gezinsgenoten en één vriend op anderhalve meter afstand, bleven in Nederland restaurants nog even en scholen nog iets langer open.

Het leek alsof onze aanpak het midden hield tussen de Nederlandse nuchterheid en de Franse oorlogsretoriek. De Nederlandse premier Mark Rutte had het over de groepsimmuniteit, het zo snel mogelijk besmetten van een deel van de bevolking zodat dat deel immuun zou zijn.

Maar die aanpak werd snel verlaten, niet het minst onder druk van het volk dat zelf ook het aantal plaatsen op de afdeling intensieve zorg zeer snel zag afnemen. Uiteindelijk werden de “Belgische maatregelen” ook in Nederland van kracht.

Het wordt uitkijken naar wat premier Rutte vanavond op de persconferentie zegt. Intussen komen er in spoedtempo bedden bij, maar blijft de vraag of dat zal volstaan.

Weinig bedden, want minder ouderen op intensieve zorg

In Nederland zijn er gewoon minder bedden, omdat er simpelweg minder Nederlanders op intensieve zorg belanden. Marianne Brackel is voorzitter van patiëntenorganisatie IC-Connect, die de belangen van patiënten op intensieve zorg vertegenwoordigt. Bij onze collega’s van de NOS is ze vrij duidelijk in de uitleg:

“De beperkte IC(Intensive Care)-capaciteit in Nederland heeft vooral te maken met de beperkte opname van oudere of kwetsbare patiënten. In Nederland ligt de nadruk op de kwaliteit van leven en niet op het zo lang mogelijk rekken van de levensduur van iedere patiënt. Zinloos medisch handelen proberen Nederlandse artsen te vermijden. Is de kans op herstel klein, dan wordt er eerder gekozen voor palliatieve zorg, dus het verlichten van pijn, op een andere locatie.”

Het verschil met buurland Duitsland – waar de Nederlanders doorgaans veel mee gemeen hebben – is dag en nacht. Met meer dan 5 keer zoveel bedden per 100.000 inwoners is de opnamecapaciteit daar juist heel groot.

“Iedereen die een kans heeft op overleven, jong of oud, moet terechtkunnen op de IC. Dat kan alleen wanneer er genoeg bedden en medische middelen zijn”, zegt Hans Jürgen Heppner, hoogleraar geriatrie aan de Universiteit van Witten, in Noordrijn-Westfalen bij de NOS. Volgens hem kan dat Duitsland trouwens problemen opleveren: “Ook hier zal er een moment komen dat de piek wordt bereikt. Dan zullen ook wij prioriteiten moeten stellen, iets wat we in Duitsland niet gewend zijn en liever niet doen.” Zoals zo vaak speelt de Duitse geschiedenis hierin geen onbelangrijke rol.

Het maakt dat landen als Nederland en Duitsland in dat soort kwesties vaak heel ver van elkaar staan. België is ook daar weer een mengvorm van beide.

Opschalen als toverwoord

Eind vorige week kwam het bericht dat Nederland “maar een paar bedden meer over had” op intensieve zorg. Van de 925 bedden die voor corona­patiënten beschikbaar waren, waren er al 915 bezet. Zondag werden er al een paar patiënten overgebracht naar Duitsland, het land met de schijnbaar eindeloze capaciteit: het ziekenhuis in Zwolle, in de provincie Overijssel lag vol, dus werden er 2 patiënten 120 kilometer verder gebracht, naar Münster in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Intussen blijven de Nederlanders niet bij de pakken neerzitten. Het aantal plaatsen op intensieve zorg moet dringend fel de hoogte in, nu, tijdens de crisis. Binnen een week zouden er 2.400 bedden beschikbaar moeten zijn. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaat dat ook lukken. “Iedereen is daar keihard mee bezig”, klinkt het bij de voorzitter. Maar daarmee is de kous niet af.

Een bed organiseren is niet moeilijk. Ingewikkelder is onder meer het personeel zelf. Hoelang houden zij dit vol?

Een ziekenhuisdirecteur in NRC Handelsblad

“Een bed organiseren is niet moeilijk”, zegt een ziekenhuisdirecteur in NRC Handelsblad. “Ingewikkelder is apparatuur organiseren, zoals beademings­machines, zorgen voor beschermend materiaal voor verpleegkundigen, zoals mondkapjes en brillen, medicijnen én het personeel zelf. Hoelang houden zij het allemaal vol? Ze werken nu al meer uren dan normaal. We leiden in sneltreinvaart operatiekamer-assistentes en anesthesiemedewerkers op om de IC-verpleegkundigen bij te staan.”

De vraag is of dat zal volstaan. De organisatie laat horen dat de uitbreiding echt wel het absolute maximum is. Meer dan 2.400 plaatsen zijn heel erg moeilijk te realiseren, is te horen bij de ziekenhuizen. En dat botst met de verwachtingen van het RIVM, zeg maar het Nederlandse crisiscentrum. Volgens hen hebben de Nederlandse maatregelen niet genoeg “remmend effect” en stevent Nederland af op meer dan 2.400 patiënten.

“Als we daarover gaan, dan komen we in Fase 3”, zegt Diederik Gommers van de Vereniging voor Intensive Care bij de NOS. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt wie we opnemen of wie niet. “Maar daar zijn we nog niet en het is moeilijk te zeggen of dat ook gaat gebeuren.”

Het wordt dus in Nederland nog net iets banger grafieken kijken de komende weken.

