VRT | WHO roept wereldwijde noodsituatie uit na uitbraak coronavirus 

Michaël Torfs

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft na de uitbraak van het coronavirus in China dan toch de wereldwijde noodtoestand uitgeroepen. Experts van de WHO namen het besluit tijdens een meeting in Genève. Dat betekent evenwel niet dat we ons nu plots veel zorgen moeten maken: de noodtoestand betekent vooral dat landen beter ondersteund en geholpen kunnen worden, en dat er makkelijker maatregelen kunnen worden genomen, b.v. in ontwikkelingslanden.

Een week geleden bogen experts van de WHO zich ook al over de ziekte, maar toen riepen ze nog niet de noodtoestand uit. Nu doen ze dat dus wel, omdat het aantal besmettingen en doden inmiddels verder is opgelopen. Er is nu sprake van ruim 8.000 besmettingen, terwijl er officieel al 170 doden geteld zijn. In een week tijd is het aantal besmettingen vertienvoudigd.

Toch is het uitroepen van die noodsituatie absoluut geen reden tot paniek: de kans dat we hier griep krijgen, is vele keren groter en uiteindelijk maakt de griep in ons land elk jaar ongeveer 1.000 doden. Tegen de griep bestaat er wel een vaccin, tegen het coronavirus vooralsnog niet, al wordt daar hard aan gewerkt. En anderzijds bestaat de vrees dat het nieuwe virus zou kunnen muteren. Maar ook dat wordt nauwgezet opgevolgd. Overigens is er op dit moment nog geen enkel geval van de nieuwe longziekte bekend in België.

Mocht er een besmette patiënt opduiken, dan zullen meteen maatregelen tegen verdere verspreiding worden genomen.

De nieuwe variant van het coronavirus veroorzaakt een acute longinfectie en is vooral gevaarlijk voor oudere of verzwakte patiënten, die al andere aandoeningen hebben. Dat de drempel van de 8.100 besmettingen vandaag is overschreden, betekent dat het coronavirus zich nu meer heeft verspreid dan de SARS-epidemie in China in 2002-2003. Dat SARS-virus, ook een type coronavirus, was wel dodelijker (er stierf toen ongeveer 10 procent van de patiënten aan SARS), terwijl dit virus dan weer besmettelijker lijkt. Het kan net als het griepvirus doorgegeven worden van mens op mens.

