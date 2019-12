Waterkant | Wederom grote olie vondst in Guyana

Terwijl men in Suriname nog niet gestuit is op goede voorraden olie voor de kust, is er in Guyana alweer een grote voorraad olie gevonden. Dat heeft ExxonMobile Guyana vanmorgen bekend gemaakt. Het gaat om de 15e ontdekking op het zogenoemde Stabroek-block.

In een press release zei het bedrijf dat de ontdekking bijdraagt ​​aan de eerder aangekondigde geschatte recupereerbare bron van meer dan 6 miljard olie-equivalent vaten op het Stabroek-block.

In Suriname werd vandaag bekend dat Apache Corporaton en Franse rivaal Total de handen ineen hebben geslagen om het blok 58 in het offshore gebied van Suriname te exploreren.

De twee bedrijven zijn een joint venture aangegaan, waarbij Total de worstelende Amerikaanse olie- en gasproducent een geldinjectie geeft voor meer onderzoek meldt Starnieuws.

Bron: Waterkant