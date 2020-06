‘We gaan niet bij de pakken neerzitten’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Nog maar enkele uren na de brand die gisteravond laat bij Bon Prijs in de wijk Weto woedde, gooide Bon Prijs Appliances nv gisterochtend op de gebruikelijke openingstijd de deuren weer open voor publiek.

,,We gaan niet bij de pakken neerzitten”, zegt de zoon van de eigenaar, die een groot deel van het dagelijks beheer voor zijn rekening neemt, tegenover het Antilliaans Dagblad. ,,We gaan gewoon door.”

De jongere Thompson kreeg donderdagavond omstreeks 22.30 uur de melding binnen dat het brandalarm was afgegaan. Hij is toen zijn vader gaan ophalen en samen moesten ze toekijken hoe het magazijn van Bon Prijs in vlammen opging. Eigenaar Sven Thompson was donderdagavond bij TV Direct en vertelde dat eerst een brandweerwagen kwam die geen water bij zich had.

Ongeveer tien minuten later kwam een tweede brandweerwagen die met het blussen kon beginnen. ,,In de tussentijd had ik zelf een kennis met een loader gebeld en hem gevraagd de delen van het magazijn die in brand stonden van de rest van het gebouw te verwijderen. We móésten proberen de rest van het gebouw te redden”, aldus vader Thompson. Dat is uiteindelijk ook gelukt; de showroom is intact gebleven, zo bevestigde ook de zoon gisteren tegenover deze krant. ,,We zijn vandaag alweer open om zoals vanouds te verkopen. Dus wie iets nodig heeft, kan gerust langskomen.”

Wie de brand heeft gesticht, blijft voor de eigenaar en zijn zoon een raadsel. ,,Ik zou het echt niet weten.” Ondanks de crisis was Bon Prijs in staat al het personeel te behouden. ,,We zijn hier één familie; we maken ruzie, we lachen met elkaar, maar uiteindelijk blijven we bij elkaar. Iedereen is gelukkig hier.” Vader Thompson zei eerder: ,,We zijn een bedrijf met alleen Curaçaoënaars in dienst. De mensen die bezig zijn met deze verwoestingen zijn niet voor Curaçao, dat kán niet. Hoe kan je je eigen mensen zo te gronde richten? De liefde is er niet voor Curaçao.”

Hij vindt ook dat op Curaçao nu helemaal opnieuw moet worden begonnen. ,,Dit is nu hoe Curaçao is geworden. Niemand heeft liefde voor deze rots. Het eiland is nu net een verrotte appel, erger eigenlijk, want bij een verrotte appel kan je het bedorven stuk wegsnijden. Maar hier op Curaçao is nu niets meer weg te snijden. We moeten opnieuw beginnen en de kinderen vanaf de kleuterschool belangrijke normen en waarden bijbrengen. En dan maar hopen dat het over twintig jaar beter is.”

Bron: Antilliaans Dagblad