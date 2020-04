WIK | Aruba is Nederland toch ‘dankbaar en erkentelijk’

Welingelichte Kringen

ORANJESTAD (ANP) – De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes heeft in een officiële verklaring laten weten “dankbaar en erkentelijk” te zijn voor de steun die het eiland heeft ontvangen van Nederland. Daarmee reageert ze op eerdere berichten in de media dat Aruba ontevreden zou zijn over de steun.

Volgens Wever-Croes heeft Nederland 12 ic-beademingsplekken ter beschikking gesteld aan het eiland om de effecten van het corona-virus te bestrijden. Daarmee komt de capaciteit van Aruba te liggen op 33 intensivecare-units. Daarnaast heeft de Rijksministerraad een eerste liquiditeitssteun aan Aruba goedgekeurd van 42,8 miljoen Arubaanse gulden (ruim 21 miljoen euro) in de vorm van een renteloze lening.

De minister-president erkent wel dat Aruba een veel grotere behoefte heeft aan steun, zo vroeg het eiland in eerste instantie om een gift van 400 miljoen Arubaanse gulden (200 miljoen euro). Het eerste bedrag is volgens haar bestemd om de eerste noodmaatregelen te kunnen dekken. “Gesprekken over verdere liquiditeitssteun vanuit Nederland zullen de komende dagen voortgezet worden.”

Naast Aruba heeft dit weekend ook Curaçao twaalf extra ic-beademingsplekken voor coronapatiënten gekregen. Bonaire kreeg er zes. Vorige week ontving Sint Maarten al twaalf intensivecare-units. In totaal heeft Nederland 42 beademingsplekken geleverd voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Bron: Welingelichte Kringen