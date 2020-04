WIK | ‘Niemand mag zondag in Curaçao de straat op’

Welingelichte Kringen

WILLEMSTAD (ANP) – In Curaçao mag zondag niemand de straat op. Dat is volgens minister van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman de eerste keer in de geschiedenis van het land. Uitzonderingen zijn er voor mensen met vitale functies zoals ziekenhuispersoneel.

Koeiman riep de Curaçaoënaars zaterdag op om zich mentaal voor te bereiden op een dag thuis blijven. Volgens de bewindsman moeten mensen met elkaar in contact blijven via telefoon en WhatsApp.

“Denk daarbij ook aan de mensen die alleen zijn. Of bel iemand op die je al heel lang niet hebt gesproken en die weinig mensen om zich heen heeft.”

Sinds vorig weekend kent Curaçao een avondklok en mogen er dagelijks maar een beperkt aantal mensen met de auto op straat. Deze zondag is het voor alle voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten verboden om op straat te gaan, supermarkten zijn gesloten.

Het aantal geregistreerde corona-gevallen op Curaçao is met elf al enkele dagen stabiel. Eén persoon is overleden, één persoon ligt in het ziekenhuis, vier zitten in isolatie thuis, vijf zijn opgeknapt. Enkele honderden mensen worden gemonitord of zitten in quarantaine.

