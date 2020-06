William Millerson overleden | Antilliaans Dagblad

Willemstad – William ‘Junior’ Millerson – naast liefhebbende vader en echtgenoot, ook karateheld en tot voor kort Statenvoorzitter – is afgelopen zaterdagochtend op 67-jarige leeftijd aan kanker overleden.

Vlak na zijn overlijden stroomden de berichten binnen op sociale media van mensen die Millerson hadden gekend en waarop hij een blijvende indruk had gemaakt. De Staten stuurden zelf ook een bericht uit, waarin onder meer werd aangegeven dat het parlement nooit het voorbeeld van discipline zal vergeten waarmee Millerson de zaken afhandelde. ,,Dat deed hij op het gebied van sport – zijn land vertegenwoordigend op lokaal en internationaal niveau – maar ook als Statenvoorzitter. Met veel discipline heeft hij zijn taken als voorzitter van het parlement in de periode 11 mei 2017 tot en met 3 juni 2020 en daarna als lid van dit college volbracht. Moge zijn ziel in vrede rusten.”

Premier Eugene Rhuggenaath gaf Millerson ook een eerbetoon en schreef het volgende op zijn Facebookpagina: ,,Junior, deze week hebben we nog je prestaties gevierd tijdens je installatie in de ‘salon di fama’. Vandaag heb je ons verlaten. Een groot karateka en sportman. Kampioen sinds 1973, bijna langer dan ik leef. Maar meer dan dat, was je een groot man. Een man vol geloof, een goede vader en vriend en in alles wat je deed heb je de filosofie van karate in de praktijk omgezet: oefenen, perfectioneren, kalm blijven, altijd met respect en gefocust, vol toewijding en blijven strijden voor de overwinning. Wij zullen in diezelfde geest blijven strijden voor ons land. Je missie op aarde is volbracht. Rust in vrede Sensei.”

Ook minister Kenneth Gijsbertha van Financiën bewees Millerson een laatste eer: ,,Juni, mijn vriend, woorden schieten tekort om te beschrijven hoe groot je bijdrage is geweest op het gebied van sport en met name karate. Je prestaties zijn voor eeuwig vastgelegd en je nalatenschap moet dienen als motivatie voor alle sporters. Juni, dank je wel voor alles en rust in vrede in het Olympisch koninkrijk van God.”

Statenleden, die eerder deze maand tijdens een debat emotioneel afscheid hadden genomen van Millerson, die toen naar Nederland zou reizen, bewijzen hun geliefde collega ook nu met zijn overlijden een laatste eer. ,,Collega en vriend, rust in vrede”, schrijft Yaël Plet (MAN). ,,Bedankt voor alles wat je voor mij en iedereen om je heen hebt betekent. We zullen je nooit vergeten.” Giselle Mc William, die tijdens het voorzitterschap van Millerson het vicevoorzitterschap van de Staten bekleedde, stelt dankbaar te zijn dat ze Millerson heeft gekend.

,,Ik ben dankbaar dat ik je van dichtbij heb mogen kennen en heb mogen aanschouwen met hoeveel waardigheid en respect je het voorzitterschap van de Staten hebt bekleed. Slaap zacht mijn voorzitter. Je hebt je missie bij ons volbracht. Je bent voor eeuwig in mijn hart.” Ana-Maria Pauletta, die de functie van Statenvoorzitter van Millerson overnam na zijn aftreden: ,,Vandaag hangt de vlag halfstok voor mijn collega en vriend William ‘Junior’ Millerson.”

Ook leden van de oppositie bleven niet achter. Zo schreef Meindert ‘Mènki’ Rojer (KdNT): ,,Het eeuwig leven van collega William Millerson is begonnen. Rust aan zijn ziel en sterkte aan zijn familie en politieke organisatie.” En MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas: ,,Gecondoleerd en sterkte aan de familie van Junior Millerson. Zijn laatste woorden waren dat hij zou gaan en op de been terug zou keren. Dit zijn woorden van doorzettingsvermogen, die ik altijd in mijn hart zal dragen.”

Opgenomen in ‘sala di fama’

Het overlijden van Millerson volgde vlak nadat hij in de ‘sala di fama’ werd geïnstalleerd vanwege zijn uitzonderlijke prestaties op het gebied van karate. Dit gebeurde afgelopen vrijdag bij Federashon Deporte i Olimpiko Kòrsou (FDOK). Aanwezig waren premier en tevens waarnemend minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Eugene Rhuggenaath, minister Kenneth Gijsbertha van Financiën, minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, het bestuur van de karatebond, de voorzitter van de nominatiecommissie en het bestuur van FDOK. De ceremonie werd voorgezeten door voorzitter Rignaal ‘Jean’ Francisca. Millerson volgde de installatie door zijn gezondheid op afstand, vanuit huis via een verbinding. Het was voor hem een emotioneel moment toen zijn kinderen namens hem de oorkonde in ontvangst namen.

Millerson heeft een lange cv op het gebied van sport. In 1973 werd hij voor het eerst karatekampioen van Nederland, een titel die hij in de jaren daarop nog verschillende keren behaalde. Ook werd hij Europees kampioen en heeft hij meegedaan aan verschillende kampioenschappen lokaal, regionaal en internationaal. Van 1976 tot 1992 was hij de trainer/coach van de selectie van Curaçao/Nederlandse Antillen en heeft hij de selectie bij verschillende kampioenschappen begeleid en aan overwinningen geholpen. In 1976 richtte hij de Curaçao Karate Bond op en heeft hij sindsdien, met tussendoor een kleine onderbreking, de bond voorgezeten. In de loop der jaren heeft hij karateklinieken verzorgd in Argentinië, Barbados, Brazilië, Canada, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Italië, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nederland, de VS, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, Suriname, Trinidad en Venezuela.

