WNF: Dweilen met de kraan open | Antilliaans Dagblad

Amsterdam – Het aanleggen van goede afvalwaterzuivering is cruciaal voor de kansen op natuurherstel in Caribisch Nederland. De door minister Carola Schouten toegezegde 7,2 miljoen euro voor het behoud van koraalriffen is anders zinloos.

,,Dweilen met de kraan open”, stelt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuurfonds (WNF) in Trouw.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid presenteerde in april het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland. Tot en met 2024 is hierin de 7,2 miljoen euro extra uitgetrokken voor natuurherstel. Naast behoud van de koraalriffen moet ook de natuur op land worden hersteld door erosie tegen te gaan en de alles grazende geiten op Bonaire en Sint Eustatius op te sluiten.

Schouten wil met het beleidsplan ook werken aan behoud van biodiversiteit. Die loopt ernstig gevaar, bleek uit een overheidsrapport. De plannen zijn volgens de WNF-directeur verre van toereikend: ,,Het koraal verkeert in slechte staat. Als er niet tijdig wordt ingegrepen raakt het rif binnen vijf tot tien jaar in verval.” Er is volgens haar veel meer nodig dan 7 miljoen euro.

Op Bonaire is weliswaar een riool aangelegd, maar alleen voor de kuststrook bij Kralendijk. Er is ook een beperkte zuiveringsinstallatie. Op Saba en Sint Eustatius is geen riolering. Bij regen loopt de toplaag van de bodem gewoon de zee in, net als poep van loslopende geiten en ezels. Funest volgens Schuijt, de gevolgen zijn rampzalig voor het koraal.

Zoals deze krant gisteren meldde, wil Schouten tot 2025 geen extra geld uittrekken voor natuurherstel. Ze wil de eerste resultaten in 2024 evalueren voor er verdere plannen worden gemaakt.

In Trouw zegt gezaghebber Edison Rijna van Bonaire dat de situatie niet zo somber is als het WNF zegt. Maar ook hij erkent dat er problemen zijn met het wegspoelen van grond in de zee. ,,Daarbij speelt mee dat oude systemen van dammen om regenwater op het eiland vast te houden niet meer functioneren. Daar valt voor Bonaire nog veel winst te halen.”

Bron: Antilliaans Dagblad