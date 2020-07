Woedeaanval Amparo dos Santos | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Statenlid Amparo dos Santos (KdNT) heeft in een woedeaanval de ministers van het kabinet-Rhuggenaath gisteren tijdens een Statendebat over de voorwaarden van Nederland in ruil voor verdere financiële steun, voor alles wat slecht is uitgemaakt. Zo passeerden onder andere de woorden leugenaar, dief, clown, corrupt en misbruiker de revue.

Toen minister Kenneth Gijsbertha in een reactie op de beschuldigingen sarcastisch antwoordde dat ‘het kan verkeren’, ging Dos Santos helemaal door het dolle heen. De Statenvergadering werd aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor verdere liquiditeitssteun tijdens de coronacrisis.

Maar Dos Santos greep de kans met beide handen aan om de ministers van het kabinet-Rhuggenaath volop te beledigen. Volgens het Statenlid hebben de bewindslieden zich schuldig gemaakt aan corruptieve praktijken en hebben ze het geld van de verkoop van UTS en de Girobank in eigen zak gestoken.

,,Waar is die geld?”, vroeg de parlementariër. ,,Geen wonder dat Nederland jullie niet vertrouwt. Jullie zijn een boevenbende; een boevenbende die de gemeenschap leegrooft.”

Toen minister Gijsbertha vragen van de Statenleden beantwoordde, ging hij ook in op de verschillende beschuldigingen van Dos Santos:

,,Dit zal de enige keer zijn dat ik inga op de opmerkingen van de heer Dos Santos. Ik denk dat de gemeenschap inmiddels ook genoeg heeft van de vastlopende plaat van Dos Santos. Er komt nooit iets nieuws uit de mond van Amparo dos Santos. Voor hem is iedereen corrupt en een dief, behalve hij zelf dan. Maar ik heb nooit naar het buitenland op de vlucht hoeven slaan voor justitie.”

Gijsbertha verwijst naar de corruptiezaak Fabela waarin Dos Santos als een van de belangrijkste verdachten gold. Dos Santos vluchtte toen naar de Dominicaanse Republiek waar hij zich jarenlang schuilhield.

,,Hij is degene geweest die zich als corrupte dief zes jaar lang in het buitenland schuil heeft gehouden. Toen hij terugkwam werd op 24 januari 2012 bericht dat ‘de boef Amparo dos Santos nu president-commissaris is bij CPA, commissaris bij Selikor en Curoil’.”

De minister citeerde verder uit berichtgeving van acht jaar geleden: ,,Amparo dos Santos is een zeer gewilde verdachte en getuige in de Fabela-zaak. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij anderen aangezet tot het plegen van misdaad.” ,,En vandaag de dag is Amparo lid van de Staten – weliswaar met steun van de gemeenschap – en heeft hij het lef om ieder ander een dief en corrupt te noemen. Voor wie interesse heeft; er is een uitgebreid boek van Wouter Tielkemeijer (voormalig officier van justitie, red) waarin duidelijk staat wat Amparo allemaal heeft gedaan. Tja, het kan verkeren.”

De stoom kwam bijna uit de oren van Dos Santos toen hij na de antwoorden van de minister op vragen van de Statenleden weer aan het woord kwam. Hij hield vol dat hij nooit naar het buitenland was gevlucht, maar dat hij gewoon voor een jaar en daarna een keer voor acht maanden in Santo Domingo had gewoond.

,,Voor wat betreft Fabela, daar is zaken mee gedaan. Ik heb nooit geld van de gemeenschap gestolen. Als je dingen beweert, moet je wel de feiten kennen. Jullie zijn stuk voor stuk corrupt en ordinaire dieven. Ga toch weg man.”

Toen de KdNT-parlementariër ruim de tijd had gekregen om zijn gal te spuien, werd hij onderbroken door Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR), die een beroep deed op ‘alle Statenleden om een voorbeeld te zijn voor de gemeenschap’.

,,We moeten waarde toekennen aan de functie van parlementariër. De uitspraken die u doet, worden nergens geaccepteerd en ook niet in dit parlement. Ik vraag van elk lid om op constructieve wijze met elkaar te debatteren, waarbij we de gemeenschap laten zien dat we waardige volksvertegenwoordigers zijn. De volgende keer dat u dat soort uitspraken doet en tekortschiet op het gebied van decorum, ben ik genoodzaakt gebruik te maken van het Reglement van Orde.”

Bron: Antilliaans Dagblad van xx juli 2020