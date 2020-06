Zakenwereld in rouw | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Bij particuliere bedrijven gaat sinds gisteren de vlag halfstok. Met de actie wil het Curaçaose bedrijfsleven laten weten de vernielingen die woensdag werden aangericht af te keuren.

Maar de boodschap is vooral om ‘samen aan de slag te gaan en Curaçao weer op te bouwen’. De actie heeft de steun van veertien organisaties die praktisch alle sectoren van het bedrijfsleven vertegenwoordigen, zoals de detailhandel, het toerisme, de aannemerij en importeurs. ,,We zijn in rouw”, zegt Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK). Jonckheer voorziet een negatief effect wat betreft de komst van toeristen naar Curaçao. ,,Het zal nu nog moeilijker worden om de economie weer aan het draaien te krijgen.”

Dit is niet de tijd om een regering naar huis te sturen, verwoordt Jonckheer het standpunt van de ondernemers op het eiland. ,,Ik vertegenwoordig geen enkele politieke partij, maar we kunnen ons dat als eiland nu niet veroorloven. We moeten zo snel mogelijk uit deze crisissituatie zien te komen.” De voorzitter van de Kamer van Koophandel ziet demonstreren als een democratisch recht, maar kan geen begrip opbrengen voor de gewelddadige en strafbare feiten die vorige week en woensdag zijn gepleegd door een groep. ,,Als mensen hun ongenoegen en mening willen uiten dan moet dat wel op een verantwoorde manier gebeuren. De demonstratie woensdag begon goed, maar liep uit de hand.”

Jonckheer wijst erop dat het heel belangrijk is dat de bevolking begrijpt hoe het eiland weer op de been kan worden geholpen. Dat kan alleen door communicatie en informatie. ,,Het gaat ondernemers er niet om hun eigen zakken te vullen, maar de economie van een land moét draaien. Anders blijf je kampen met sociale problemen en een tekort aan banen.” Maar vanuit de particuliere sector is er tegelijkertijd wel begrip voor de situatie waarin veel mensen terecht zijn gekomen. Mensen die kampen met geldproblemen en zich machteloos en stuurloos voelen, mensen die geen perspectief hebben.

,,Juist daarom moeten we zo snel mogelijk regelen dat mensen weer een inkomen hebben”, zegt Jonckheer. ,,We zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje. Dat de vakbonden die 12,5 procent niet willen inleveren, dat kan gewoonweg niet. De particuliere sector draagt al 20 procent bij.”

De hoop van het bedrijfsleven is erop gericht dat de vakbonden en ambtenaren snel tot bezinning komen en het besef doordringt hoe belangrijk het is dat in ieder geval tijdelijk 12,5 procent wordt ingeleverd. Jonckheer:

,,Anders hebben we straks een veel groter probleem. Dan komt er geen lening van Nederland. Dan valt de noodhulp weg en zal de overheid de kosten voor de diensten die worden verleend niet kunnen opbrengen. Dat overleven we niet.” Jonckheer wil in principe ook wel in gesprek met de jongeren die verantwoordelijk waren voor de manifestatie en de rellen. Maar dan moeten zij wel meer punten te bespreken hebben dan het aftreden van het kabinet-Rhuggenaath. ,,Ik begrijp de frustraties van die jongeren, maar stelen en brandstichting helpt hen niet verder.”

Frensley Sillé van vakbond BTG was een van de vakbondsleiders die woensdag vanaf het begin bij de demonstratie aanwezig waren. BTG vertegenwoordigt de werknemers van Selikor. In gesprek met TV Direct zei Sillé gisteren dat de vakbondsleden die bij de vuilophaaldienst werken het gevoel hebben in de knel te zitten door alle bezuinigingsmaatregelen die de overheids-nv moet doorvoeren.

,,Er heerst veel onrust en ontevredenheid.”

De vakbondsman begrijpt niet waarom het personeel van Selikor 12,5 procent moet inleveren. Sillé: ,,Ons werk draagt bij aan het voorkomen van ziektes. De afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk preventie is. In de reinigingsdienst zou juist geïnvesteerd moeten worden.”

De vakbonden vragen van de regering dat zij betrokken worden bij de beslissingen die de arbeiders raken. BTG maakt deel uit van vakbondscentrale Solidaridat Sindikal. De aangesloten bonden zouden volgens Sillé gistermiddag de situatie bespreken om een gezamenlijk standpunt te bepalen.

