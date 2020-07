Zembla | Curaçao, Aruba en Sint-Maarten woedend over Nederlandse …

De regering van Curaçao gaat niet akkoord met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor nieuwe coronaleningen. Dat heeft de regering dinsdag laten weten. Dat betekent dat er op vrijdag 10 juli geen akkoord hiervoor zal worden getekend.

Curaçao gaat liever zelf op eigen kracht proberen de crisis op te vangen ‘dan de eigen autonomie in te ruilen voor een zak geld’, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath. Ook stelde hij dat ‘Nederland kennelijk een geheime agenda heeft om het bestuur van Curaçao, Aruba en Sint Maarten over te nemen’.

Nederland wil een entiteit, met drie door Den Haag aangestelde personen, in het leven roepen om vanuit Nederland de komende zeven jaar beslissingen over het financiële beleid van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten te kunnen nemen, zo maakte de regering van Curaçao bekend. Minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer vergeleek die handelswijze van Nederland met de manier ‘waarop de West-Indische Compagnie vroeger de Koloniën bestuurde’. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina noemde de voorwaarden ‘moderne rekolonisatie’.

De bewindspersonen zijn boos dat ze vier dagen de tijd krijgen om een dik pakket met documenten goed te keuren en akkoord te gaan met nieuwe wetten, zonder dat ze met het parlement kunnen overleggen of dat de Raad van Advies advies kan geven over de wetten. Curaçao wil daarom met Nederland overleggen om te kijken of de voorstellen aangepast kunnen worden. Waar mogelijk willen ze de voorwaarden juridisch aanvechten.

Aruba en Sint-Maarten

Ook de regering van Aruba is boos. Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft dinsdag een brief gestuurd aan premier Mark Rutte. Daarin stelt ze dat als ze akkoord zou gaan met de voorwaarden, ze “de bevolking in de afgrond gooit, samen met de democratische normen en waarden van dit Koninkrijk”. Ze sluit haar brief af met opmerking dat Aruba “de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd (en onze eigen Mitch Henriquez). Mark, zo kunnen we toch niet ademen!”

Ook voor de regering van Sint-Maarten zijn de Nederlandse voorwaarden voor een lening onacceptabel. Nederland wil ook financieel toezicht op Sint-Maarten invoeren. Sint-Maarten zegt dat zoiets niet binnen vier dagen kan worden doorgevoerd en heeft er ook kritiek op dat de voorwaarden volgens Nederland geheim moeten blijven en niet met het eigen parlement kunnen worden besproken.



Rutte over hervormingen

Rutte zei eerder over de voorwaarden die Nederland eist dat het om flinke bedragen gaat en dat het daarom logisch is dat je daar iets tegenover stelt. “Wij vragen geen bezuinigingen, wij vragen hervormingen…. er zijn allerlei problemen nog daar met corruptiebestrijding, met allerlei regels die er nog zijn rond de overheids-nv’s, rondom het werken van de economie, pensioenstelsels, arbeidsmarkt, belastinginning. Dat zijn geen bezuinigingen, dat zijn hervormingen die vaak politiek gevoelig liggen. Dat realiseer ik me.”

Dat de eilanden de leningen afwijzen is economisch gezien opvallend, want eigenlijk staan ze met de rug tegen de muur, het geld is hard nodig. Curaçao stevent, mede dankzij de coronacrisis, dit jaar volgens het IMF af op een gigantische economische krimp van 23 procent en het ging al niet best met Curaçao.

Ook voor Sint-Maarten schat het IMF een economische krimp van 25 procent. Sint-Maarten had moeite om op te krabbelen nadat het eiland op 6 september 2017 getroffen werd door de zware en allesverwoestende orkaan Irma. Zembla maakte een uitzendingen over de periode na Irma: ‘Rampspoed in het Koninkrijk‘.

Olieraffinaderij

Vorig jaar vertelde Ieteke Witteveen van Human Rights Curaçao dat er grote economische problemen waren door de olieraffinaderij die stil ligt: “Er is een grote crisis. De raffinaderij ligt al maanden stil. Er komt geen ruwe olie meer uit Venezuela. Heel veel mensen zijn afhankelijk van de raffinaderij en die is zo goed als failliet”, zei Witteveen toen tegen Zembla.

Venezuela

De Venezolaanse crisis raakte het eiland ook op een andere manier. Het toerisme, de branche waar een groot deel van de eilandbewoners werkzaam in is, kreeg een flinke klap. Voorheen kwamen er veel Venezolanen naar Curaçao voor vakantie. Maar die toestroom is sinds het land in totale chaos verkeert, helemaal weggevallen. Verschillende hotels op Curaçao sloten de deuren. Ook kreeg Curaçao te maken met duizenden vluchtelingen uit Venezuela. Een groot deel werd vastgezet of teruggestuurd. Het toerisme krabbelde uiteindelijk weer op, maar kwam door de coronacrisis opnieuw stil te liggen.

Zembla maakte in 2018 een uitzending over het vluchtelingenprobleem op Curaçao: ‘Aangespoeld in het Koninkrijk der Nederlanden‘:

Bron: Zembla