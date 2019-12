Zembla | Oranjes sluiten miljoenendeal met belastingdienst over erfenis Juliana

De koninklijke familie heeft na het overlijden van prinses Juliana een megadeal met de fiscus gesloten over de erfenis. Een deel van de erfbelasting die over het enorme vermogen betaald moest worden, is niet met geld maar met kunst betaald. In totaal zeker 8,8 miljoen euro. Maar volgens betrokken ambtenaren is de inventarisatie en de taxatie van de kunststukken niet volgens de regels gegaan.

Uit onderzoek van ZEMBLA blijkt dat de topstukken die de koninklijke familie aan het Rijk heeft verkocht, niet in een museum terecht zijn gekomen. Dat had wel gemoeten volgens de zogeheten 120%-regeling van de Successiewet. De kunstvoorwerpen zijn achtergebleven in koninklijke paleizen op plekken die niet of nauwelijks voor publiek toegankelijk zijn.

“Het is niet de bedoeling geweest dat er meubels ergens verborgen in het paleis kwamen te staan,” zegt kunsthistoricus Rudi Ekkart in ZEMBLA. Ekkart was betrokken bij de afhandeling van de nalatenschap van prinses Juliana.

Financieel aantrekkelijke regeling

Via de 120%-regeling van de Successiewet is het mogelijk om voor Nederland waardevolle kunstobjecten te verkopen aan de Staat. De voorwaarde hierbij is dat zo’n kunstobject op een plek komt te staan die voor iedereen toegankelijk is. In ruil kan 120 procent van de waarde van het kunstvoorwerp van de erfbelasting worden afgetrokken. Dat is dus de volledige waarde van het kunstobject en daarbovenop nog eens een bonus van twintig procent.

Prinses Irene, Margriet en Christina konden zo in totaal via de regeling 8,8 miljoen euro van de belasting aftrekken. Daarvan was 1,4 miljoen euro dus de bonus van twintig procent.

Dat blijkt uit de taxatierapporten die ZEMBLA in handen kreeg. Beatrix was destijds koningin en daardoor hoefde zij sowieso geen erfbelasting te betalen.

Onderzoek ZEMBLA

ZEMBLA deed uitgebreid onderzoek naar de stukken uit de taxatierapporten en ontdekte dat de regels voor de verkoop via de Successiewet niet altijd goed zijn opgevolgd. Lees meer:

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft niet willen reageren op de vragen van ZEMBLA over de 120%-regeling die de koninklijke familie met het Rijk getroffen heeft.

Bron: Zembla