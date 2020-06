‘Zwarte pagina voor Curaçao’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De gebeurtenissen van afgelopen woensdag vormen een zwarte pagina in de geschiedenis van Curaçao. Daarover zijn de Statenleden – zowel coalitie als oppositie – het eens.

Wel verschillen de parlementariërs ernstig van mening over de wijze waarop de regering met de protestacties is omgegaan en wat dit precies inhoudt. Volgens MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas was de manifestatie, toen de betogers Fòrti binnenstormden, een gemiste kans voor premier Eugene Rhuggenaath om zijn kant van het verhaal te vertellen en de groep te kalmeren.

,,In plaats van leiding te geven en duidelijk te maken dat je voor vrede staat en openstaat voor dialoog, heeft de minister-president er tijdens deze crisis voor gekozen om via de achteruitgang weg te gaan”, aldus Pisas, die de vernielingen, het geweld en de plunderingen afkeurt. De frustraties begrijpt hij wel. ,,Het zat eraan te komen.

Er zijn zoveel dingen die mis zijn gegaan. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat het volk er op een gegeven moment genoeg van krijgt als het merkt dat de regering niet voor zijn belangen uitkomt. Zie hier, wat daar het gevolg van is. Is dit wat je wilde, meneer Rhuggenaath? aldus Pisas, verwijzend naar het spoor van vernieling dat de relschoppers en plunderaars in de binnenstad hebben achtergelaten.

Pisas deed een beroep op de bevolking van Curaçao om de chaos niet door te zetten. ,,We weten wat jullie pijnpunten zijn. Jullie hebben allemaal duidelijk aangegeven er genoeg van te hebben en dat het kabinet-Rhuggenaath moet aftreden. Geef ons de ruimte om in de Staten de regering aan te pakken. Dat werkt op die manier, niet door alles wat we bezitten te vernielen”, aldus de MFK-leider.

Statenlid Meindert ‘Mènki’ Rojer van KdNT (de partij van Amparo dos Santos) reageerde fel op Facebook op iemand die zei dat alle ministers van het kabinet-Rhuggenaath moeten sterven: ,,Ze moeten niet sterven. Ze moeten worden geliquideerd of gefusilleerd. Hun keel moet worden doorgesneden en op de grond gegooid. Kijk hoever onze mensen zijn gegaan. Broeders, dien je ontslag in.” Rojer werd door collega-Statenlid Stephen Walroud (PAR) aangesproken op deze uitspraak: ,,Collega Mènki Rojer, dit is onacceptabel!” Verschillende andere boze berichten aan het adres van Rojer volgden, waarna Rojer meende dat zijn account was gehackt. Eerder schreef Rojer ook al op zijn Facebookpagina dat het huidige kabinet ‘een regering is van dieven en corrupten, bedriegers en niet capabel’. ,,Hoe kan een volk dat al de bodem heeft bereikt, tegen deze regering manifesteren? Met een stropdas om?”

Parlementariër Charles Cooper (MFK) deed een beroep op voormalig MFK-lid en advocaat Sheldry Osepa ‘of een andere advocaat’ om Lon Mutueel juridisch bij te staan. ,,Als voor deze juridische steun moet worden betaald, doe ik dat”, aldus Cooper. Giselle Mc William (MAN) gaf aan met veel verdriet te hebben gezien dat verschillende belangen in de meest kwetsbare tijden in de geschiedenis van Curaçao de kop opsteken en dat hierbij steeds het persoonlijk belang vooropstaat.

Bron: Antilliaans Dagblad