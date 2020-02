AD | Nieuwe toekomst voor Uncle Louis Store op Aruba

Oranjestad – De restauratie van het voormalige Uncle Louis Store aan de B. v/d Veen Zeppenfeldstraat 7 te San Nicolas is klaar. Gistermiddag droeg aannemer Van Kessel Havenbouw de sleutels over aan Anne Witsenburg, directeur van Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA).

De sleutels werden direct doorgegeven aan Gisbert Boekhoudt, de directeur van Directie Natuur en Milieu (DNM). Deze directie gaat het monument als kantoor gebruiken. Een kleine honderd jaar geleden begon Uncle Louis met een klein winkeltje in stoffen en fournituren. Door de welvaart die de olie-industrie bracht, waren de eigenaren in staat het eenvoudige zaakje te vervangen door een moderne winkelwoning.

Het nieuwe pand werd waarschijnlijk rond 1950 ontworpen door bouwkundige Jan Nagel. Het is een fraai voorbeeld van Amerikaanse art deco, vermengd met het Nieuwe Bouwen. In de jaren negentig kocht de overheid het gebouw en gebruikte het jarenlang als douanekantoor.

Begin deze eeuw kwam het leeg te staan, maar kreeg ook de monumentenstatus toebedeeld. Een paar jaar geleden kocht SMFA het pand en startte het proces van renovatie. Daarmee heeft SMFA nu vijftien monumenten in San Nicolas in bezit, die allemaal gerestaureerd zijn.

Tijdens de restauratie zijn eigentijdse elementen aan het gebouw toegevoegd. Zo zijn er aanpassingen gemaakt voor een toekomstige gebruiker met een visuele beperking.

Geheel in lijn met de filosofie van DNM zijn er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak, is er een installatie om gebruikt water te hergebruiken en is gekozen voor een zogenaamde green wall.

