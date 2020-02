Persbureau Curacao

Barbados – De nieuwe megastore van Kooyman wordt morgen 22 februari geopend op Barbados door premier Mia Amor Mottley. Het Curaçaose bedrijf investeerde 40 miljoen dollar op het eiland met de nieuwe winkel.

De afgelopen dagen was er al een soft opening en werd de winkel druk bezocht.

Het is voor Barbados nog wel wennen aan het Drive Thru concept: voor veel inwoners is dat een echte belevenis.

Bron: Curacao.nu