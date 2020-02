Ingezonden | Nu goede dierenwetgeving?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Stichting Dierenhulp aan het woord.

Als het aan Stichting Dierenhulp ligt komt er zeker goede dierenwetgeving op Curaçao. Deze organisatie, bestaand uit vrijwilligers met een groot hart voor dieren, heeft jaren gewerkt aan wetgeving die deze dieren beter moet beschermen tegen tal van misstanden.

Vijf jaar terug werd de wetgeving gepresenteerd en nu gaat minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling de wetgeving presenteren aan het parlement van Curaçao. Er is hard voor geknokt samen met de toenmalige fractie van de politieke partij PAIS en wetgevingsjuriste Natalie Samson- Coffie omdat wij van mening zijn dat deze dieren in ons Koninkrijk het verdienen bij wet beter beschermd te worden.

Het is namelijk niet te verkopen dat deze dieren niet hoeven te rekenen op enige steun van de regering in Den Haag. Voor ons onverteerbaar en de drijfveer ons in te zetten dit wel bij wet gedaan te krijgen. Stichting Dierenhulp ontstond in 1996 uit een belofte aan een overleden ex-zwerfhond. Op haar graf werd de belofte gedaan zich in te zetten voor de zwaksten in onze samenleving.

Nu 24 jaar later is de organisatie, volledig bestaand uit vrijwilligers, actief op de Antillen, in Griekenland en Costa Rica. De stichting heeft een aantal topambassadeurs aan zich weten te verbinden die het vrijwilligerswerk onderschrijven.

Zo zijn topmodel Kim Feenstra, actrice Kimberley Klaver, tv-persoonlijkheid Carlo Boszhard en zangeres en actrice Joke Bruijs, enkele BN’ers die het vrijwilligerswerk promoten en uitdragen en achter de doelstellingen staan om dierenleed tegen te gaan.

Stichting Dierenhulp,

Curaçao