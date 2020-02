VRT | Coronavirus: eerste besmetting in Nederland en vijf bijkomende doden in Italië

Denny Baert, Jos De Greef | VRT.be



In Italië zijn vandaag opnieuw vijf mensen overleden aan het coronavirus en in Nederland is voor het eerst een besmetting vastgesteld, in Tilburg, op 10 kilometer van de grens met België. De verspreiding van het virus heeft steeds meer gevolgen voor massabijeenkomsten overal ter wereld, zowel religieus als militair en sportief. Er groeit ook twijfel over de Olympische Spelen, die over enkele maanden beginnen in de Japanse hoofdstad Tokio.

Vanochtend was er nog sprake van twee doden en iets meer dan 500 besmette mensen in Italië. Vanavond is dat plots fors gestegen. Er zijn vandaag vijf mensen overleden in het land. In totaal zijn er in Italië nu 17 doden gevallen door het virus. Het aantal ziektegevallen is met een ruk gestegen naar 650.

Ook in Groot-Brittannië en Duitsland stijgt het aantal gevallen. In Duitsland zitten enkele honderden mensen in quarantaine. Het gaat om mensen die hadden deelgenomen aan een carnavalviering waar ook een besmette persoon aanwezig is geweest. Die viering vond plaats in de regio Heinsberg, een stad dicht bij de grens met Nederlands-Limburg.

Eerste patiënt in Nederland

In Nederland zelf is nu ook het eerste besmettingsgeval bekend, in Tilburg, zo’n 10 kilometer ten noorden van de grens met België.

Het was minister van Medische Zorg Bruno Bruins die het nieuws vanavond bekend maakte, tijdens een speciale coronavirus op de Nederlandse tv. Een medewerker van de minister kreeg tijdens de uitzending een telefoontje en schreef dat op een briefje, dat de minister voorlas. (Lees verder onder de kaart.)

In een animatiefimpje op Twitter verduidelijkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de patiënt onlangs in de Italiaanse regio Lombardije is geweest.

Eerste gevallen in het noorden

Het virus heeft intussen ook het Baltische gebied bereikt. De eerste gevallen worden gemeld in Denemarken en Estland. Ook in Noorwegen is een man ziek geworden, net zoals in de Kaukasische republiek Georgië.

Bekijk hoe een patiënt in Georgië opnieuw opgenomen wordt in het ziekenhuis en lees voort onder de video:

Rusland schort intussen de treinverbinding tussen Moskou en de Zuid-Franse stad Nice op. Die verbinding loopt via Wit-Rusland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk en Italië naar het zuiden van Frankrijk.

Saudi-Arabië weert pelgrims uit Mekka

Het is een vrij drastische maatregel: Saudi-Arabië zal tijdelijk geen buitenlandse pelgrims toelaten in de voor moslims heilige plaatsen Mekka en Medina, in het westen van het land. Saudische pelgrims kunnen de steden nog wel bezoeken. Op die manier wil Saudi-Arabië vermijden dat buitenlanders het coronavirus zouden verspreiden. (Lees verder onder de foto).

Het gaat om de “umrah”, de zogenoemde kleine bedevaart. Moslims bezoeken Mekka en Medina niet enkel tijdens de grote en meer bekende pelgrimstocht, de hadj, maar ook het hele jaar door is dat mogelijk via die “umrah”.

De maatregel treft vooral Pakistanen, Indonesiërs en Indiase moslims. Vorig jaar bezochten meer dan twee miljoen Pakistanen de heilige steden.

Het is niet duidelijk of de ban ook gevolgen zal hebben voor de jaarlijkse grote bedevaart naar Mekka, de hadj. Die vindt normaal in juli plaats.

Iran laat geen Chinezen meer toe

Intussen verbiedt Iran dat er nog Chinezen het land binnenkomen. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. Iran is het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten met 26 doden en minstens 245 zieken. Het aantal patiënten is op een dag tijd bijna verdubbeld. Sommige waarnemers vrezen dat het aantal besmettingen echter veel hoger ligt. Zo bedraagt de sterftegraad in Iran bijna 10 procent terwijl dat in de rest van de wereld 1 tot 2 procent is. De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei lijkt op Twitter de bevolking te willen geruststellen.

Ook de gebruikelijke vrijdaggebeden in de moskeeën in de hoofdstad Teheran zijn geschrapt. Dat is wel een uitzonderlijke maatregel in Iran. Het virus zou zich in dat land verspreid hebben via pelgrims in de heilige steden Qom en Mashhad. Van daaruit zouden sjiitische pelgrims het virus verspreid hebben in Arabische staten zoals Koeweit, Bahrein en Oman. Toch blijven de pelgrimsoorden open, al moedigt de overheid niet aan om ze te bezoeken. Volgens waarnemers is het voor de religieuze machthebbers erg moeilijk om die schrijnen te sluiten.

Anderzijds dreigt er een tekort aan beschermend materiaal zoals mondmaskers. Iran heeft enkele weken geleden een grote hoeveelheid geschonken aan China, maar toen dacht niemand aan besmetting in eigen land. De prijs van mondmaskers zou intussen vertienvoudigd zijn. De VS hebben inmiddels toestemming gegeven om humanitaire hulp aan Iran mogelijk te maken. Dat zou het tekort aan medisch materiaal moeten aanvullen. Iran staat nog altijd onder zware economische sancties die door de VS opgelegd zijn.

Overigens hebben de Iraanse staatsmedia bekendgemaakt dat vicepresident Masoumeh Ebtekar ook besmet is met het virus. Ebtekar is vooral bekend als de woordvoerster van de gijzelnemers in de Amerikaanse ambassade in 1980. Eerder was ook de viceminister van Volksgezondheid Harirchi besmet geraakt.

Geen militaire oefeningen VS en Zuid-Korea

Even opvallend is de beslissing om alle gemeenschappelijke militaire oefeningen van het Amerikaanse en het Zuid-Koreaanse leger uit te stellen tot nader order. Die is genomen nadat een twintigtal Zuid-Koreaanse militairen en een Amerikaanse soldaat in Zuid-Korea besmet zijn geraakt. Beide legers hebben maatregelen genomen om het contact van hun troepen met de buitenwereld te beperken en de VS raadt reizen naar Zuid-Korea af. (Lees verder onder de foto).

De VS hebben 28.500 militairen in Zuid-Korea om het land te beschermen tegen mogelijke agressie vanuit het communistische Noord-Korea. Zuid-Korea is na China het land met het hoogste aantal besmettingen met het coronavirus. Intussen is ook een vrouw van het cabinepersoneel van Korean Air ziek geworden. Die vrouw werkte op de verbinding tussen de hoofdstad Seoel en Los Angeles in de VS.

Iedereen werkt goed samen in een poging om een fantastische gebeurtenis op wereldschaal te behouden Dokter Michael Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie over de Olympische Spelen in Tokio

Intussen groeit er ook onrust over de komende Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. Die zouden eind juli van start gaan. Japan en het Internationaal Olympisch Comité willen vooralsnog niet weten van uitstel of afstel, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt wel een slag om de arm. Wel vraagt de Japanse premier Shinzo Abe dat de scholen in zijn land tot eind maart gesloten zouden blijven.

Hieronder vindt u de meest recente cijfers wereldwijd:

82.548 besmettingen in totaal

2.810

overleden

33.243

genezen

Bron: VRT.be